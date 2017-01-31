南非汇市：兰特升逾1%，因美元受特朗普评论拖累下跌

路透约翰内斯堡1月31日 - 南非兰特兑美元周二上涨逾1%，逆转了前日的跌势，因全球风险胃纳改善，此前美国总统特朗普的评论重创美元。

1550 GMT，兰特兑美元 上涨0.65%，报13.4025兰特，稍早上涨逾1%至13.3500兰特，因特朗普及其一内阁成员的评论增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年将以更缓慢的速度升息的预期。

1550 GMT，美元指数 下挫0.88%，至近两个月来的最低。