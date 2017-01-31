南非汇市：兰特升逾1%，因美元受特朗普评论拖累下跌

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透约翰内斯堡1月31日 - 南非兰特兑美元周二上涨逾1%，逆转了前日的跌势，因全球风险胃纳改善，此前美国总统特朗普的评论重创美元。
1550 GMT，兰特兑美元 上涨0.65%，报13.4025兰特，稍早上涨逾1%至13.3500兰特，因特朗普及其一内阁成员的评论增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)2017年将以更缓慢的速度升息的预期。
1550 GMT，美元指数 下挫0.88%，至近两个月来的最低。
国内方面，信贷需求快速增加，12月贸易顺差大于预期，帮助缓解了市场的忧虑，此前有关内阁改组的传闻令兰特受到打击。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。