南非汇市：兰特涨1.2%，因美国薪资增长疲软降低升息机率

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。
1545 GMT，兰特兑美元 上涨1.2%至13.2200，此前触及13.2075。
盘中多数时间兰特都在阻力位13.4500附近波动，本地市场基本没有因素能够推动兰特明确突破1月中以来一直未能攻破的水平。
“市场关注于薪资数据，而数据低于预期。兰特的直接反应是，未来看不到美联储立刻大幅升息了，”Stanlib Kevin Lings首席分析师称(完)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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