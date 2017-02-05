南非汇市：兰特涨1.2%，因美国薪资增长疲软降低升息机率

路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周五涨逾1%，距两个月高位仅咫尺之遥，此前美国公布就业报告显示薪资增长仍然低迷，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的机率。

1545 GMT，兰特兑美元 上涨1.2%至13.2200，此前触及13.2075。

盘中多数时间兰特都在阻力位13.4500附近波动，本地市场基本没有因素能够推动兰特明确突破1月中以来一直未能攻破的水平。

“市场关注于薪资数据，而数据低于预期。兰特的直接反应是，未来看不到美联储立刻大幅升息了，”Stanlib Kevin Lings首席分析师称(完)