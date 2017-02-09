南非汇市：兰特受美元反弹拖累走软，总统祖马将发表国情咨文讲话

路透约翰内斯堡2月9日 - 南非兰特兑美元周四小跌，受累于美元反弹，南非总统祖马将发表国情咨文讲话。

1540 GMT，兰特兑美元下跌0.15%，报13.4300兰特，回吐稍早受商品价格攀升提振录得的部分涨幅。

兰特一度低见13.4825兰特，后有所反弹，因欧洲交易员开始交易。欧元延续近期由法国大选忧虑引发的跌势。

风险意愿扶助提振美元买需，令兰特再度承受卖压。

“普遍的驱动因素是美元，以及全球的不安情绪，”ETM Analytics的经济学家Jana van Deventer表示。

“市场预计今晚的讲话不会有任何实质性内容，我们预计不会有任何可能让经济前景发生变化的内容。我们不相信祖马会透露财长戈尔丹预算报告的内容，”van Deventer说。