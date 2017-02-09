南非汇市：兰特受美元反弹拖累走软，总统祖马将发表国情咨文讲话

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透约翰内斯堡2月9日 - 南非兰特兑美元周四小跌，受累于美元反弹，南非总统祖马将发表国情咨文讲话。
1540 GMT，兰特兑美元下跌0.15%，报13.4300兰特，回吐稍早受商品价格攀升提振录得的部分涨幅。
兰特一度低见13.4825兰特，后有所反弹，因欧洲交易员开始交易。欧元延续近期由法国大选忧虑引发的跌势。
风险意愿扶助提振美元买需，令兰特再度承受卖压。
“普遍的驱动因素是美元，以及全球的不安情绪，”ETM Analytics的经济学家Jana van Deventer表示。
“市场预计今晚的讲话不会有任何实质性内容，我们预计不会有任何可能让经济前景发生变化的内容。我们不相信祖马会透露财长戈尔丹预算报告的内容，”van Deventer说。
南非财长戈尔丹将于2月22日在议会作2017年预算陈述。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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