南非汇市：兰特上涨，因全球风险意愿改善

路透约翰内斯堡2月13日 - 南非兰特周一上涨，受助于全球风险意愿改善，因对美国总统贸易政策影响的担忧减弱。

1550 GMT，兰特兑美元上涨0.2%，报13.3250兰特，上周五纽约收盘报13.3500。

特朗普在周末与日本首相会谈时没有发表保护主义言论，提振新兴市场货币的同时，也提振了美元。

“问题是特朗普的表现对风险意愿和商品价格利好，对持鹰派观点的美联储以及美元也有利，”Rand Merchant Bank外汇策略师John Cairns称，“这令美元/兰特迷失了方向。”(完) (编译 刘静；审校 母红)