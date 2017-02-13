南非汇市：兰特上涨，因全球风险意愿改善

标题新闻：美众议院议长称有信心年底前能通过税改议案，仍就是否加入边境调节税进行内部磋商
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡2月13日 - 南非兰特周一上涨，受助于全球风险意愿改善，因对美国总统贸易政策影响的担忧减弱。
1550 GMT，兰特兑美元上涨0.2%，报13.3250兰特，上周五纽约收盘报13.3500。
特朗普在周末与日本首相会谈时没有发表保护主义言论，提振新兴市场货币的同时，也提振了美元。
“问题是特朗普的表现对风险意愿和商品价格利好，对持鹰派观点的美联储以及美元也有利，”Rand Merchant Bank外汇策略师John Cairns称，“这令美元/兰特迷失了方向。”(完) (编译 刘静；审校 母红)
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ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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