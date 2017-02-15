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债券 | 2017年 2月 16日 星期四 00:58 BJT

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期

路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。

1550 GMT，兰特兑美元上涨0.52%，报13.0275兰特，从盘中高位12.9850小幅回落，因稳固的美国通胀数据强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)加快升息的预期，令新兴市场货币需求减弱。

南非1月消费者物价增长年率放缓至6.6%，12月时为6.8%，预期为6.7%，表明南非央行可能会比预期更早地开始下调借贷利率。

Old Mutual Investment首席分析师Rian le Roux称，南非总统祖玛周二在议会的发言没有对政策进行大幅调整，商品价格持续上升，提振了南非兰特。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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