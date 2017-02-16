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债券 | 2017年 2月 17日 星期五 01:05 BJT

南非汇市：兰特回落，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹

路透约翰内斯堡2月16日 - 南非兰特周四下跌，近期升至17个月高位的上涨势头暂歇，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹。

1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。

兰特在过去三个交易日涨幅达逾3%，冲破了一系列关键技术阻力位，来到2015年8月以来的最高水平，因经济复苏的迹象提振了对兰特的需求。

交易员称，兰特可能将努力升至12.4000附近的下一个关键阻力位，因财长戈尔丹2月22日将发表的预算讲话可能会带来一些动能。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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