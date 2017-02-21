南非汇市：兰特下挫，主要受美元大涨影响

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡2月21日 - 南非兰特周二下挫，分析师称主要受美元大涨影响。
1502 GMT，兰特兑美元下挫0.71%至13.1475兰特，周一纽约市场收报13.0550兰特。
“今日市场的主要推动力是美元相当强劲的升势，对美联储政策的鹰派揣测给美元带来新的支撑。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。
美元周二普涨，此前两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者暗示可能在下月加息，市场注意力转至美国强劲的经济基本面。
在周三南非财长戈尔丹发布年度预算讲话前，投资人也愈发谨慎。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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