南非汇市：兰特下挫，主要受美元大涨影响

路透约翰内斯堡2月21日 - 南非兰特周二下挫，分析师称主要受美元大涨影响。

1502 GMT，兰特兑美元下挫0.71%至13.1475兰特，周一纽约市场收报13.0550兰特。

“今日市场的主要推动力是美元相当强劲的升势，对美联储政策的鹰派揣测给美元带来新的支撑。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。

美元周二普涨，此前两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者暗示可能在下月加息，市场注意力转至美国强劲的经济基本面。