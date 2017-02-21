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债券 | 2017年 2月 22日 星期三 00:44 BJT

南非汇市：兰特下挫，主要受美元大涨影响

路透约翰内斯堡2月21日 - 南非兰特周二下挫，分析师称主要受美元大涨影响。

1502 GMT，兰特兑美元下挫0.71%至13.1475兰特，周一纽约市场收报13.0550兰特。

“今日市场的主要推动力是美元相当强劲的升势，对美联储政策的鹰派揣测给美元带来新的支撑。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。

美元周二普涨，此前两位美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者暗示可能在下月加息，市场注意力转至美国强劲的经济基本面。

在周三南非财长戈尔丹发布年度预算讲话前，投资人也愈发谨慎。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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