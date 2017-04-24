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债券 | 2017年 4月 25日 星期二 00:16 BJT

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强

路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。

1500 GMT，兰特兑美元较纽约上周五收盘升0.89%，报13.0125兰特，根据汤森路透数据，这是兰特3月30日以来的最高水准。

“在法国大选第一轮投票结束后，我们看到一些风险意愿的回归，给兰特带来一些好兆头，”IG South Africa高级市场分析师Shaun Murison称。

围绕法国总统大选的不确定性有所消退，此前亲欧盟的前法国经济部长、中间派候选人马克龙进入到5月7日的最后一轮选举，同他一同进入最后一轮投票的是极右翼候选人勒庞。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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