南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强

路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。

1500 GMT，兰特兑美元较纽约上周五收盘升0.89%，报13.0125兰特，根据汤森路透数据，这是兰特3月30日以来的最高水准。

“在法国大选第一轮投票结束后，我们看到一些风险意愿的回归，给兰特带来一些好兆头，”IG South Africa高级市场分析师Shaun Murison称。