南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强

标题新闻：白宫称政府预算计划估计撤销多德-弗兰克法案将在未来10年政府节省350亿美元的开支
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
1500 GMT，兰特兑美元较纽约上周五收盘升0.89%，报13.0125兰特，根据汤森路透数据，这是兰特3月30日以来的最高水准。
“在法国大选第一轮投票结束后，我们看到一些风险意愿的回归，给兰特带来一些好兆头，”IG South Africa高级市场分析师Shaun Murison称。
围绕法国总统大选的不确定性有所消退，此前亲欧盟的前法国经济部长、中间派候选人马克龙进入到5月7日的最后一轮选举，同他一同进入最后一轮投票的是极右翼候选人勒庞。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。