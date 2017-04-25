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债券 | 2017年 4月 26日 星期三 00:33 BJT

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压

路透约翰内斯堡4月25日 - 南非兰特兑美元周二下滑，因全球对风险货币的需求降低，且受技术性因素打压。

1500 GMT，兰特兑美元较纽约周一收盘13.0175兰特跌0.6%，报13.0900兰特。

昨日兰特兑美元触及3月30日来最高水准12.8800兰特后回落，因在法国大选首轮结果出炉后，美元和欧元上涨。

交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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