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债券 | 2017年 4月 27日 星期四 00:59 BJT

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%

路透约翰内斯堡4月26日 - 南非兰特兑美元周三从三周高位下跌，因美元上涨，交易员在南非假日前结清头寸。

1605GMT，兰特较纽约周二收盘跌2%，报13.3175兰特。

兰特本周初表现良好，触及三周高位的12.800，得益于受市场喜爱的法国大选候选人在第一轮投票中获胜后风险胃纳改善。

但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。

交易员也在周四南非假日前锁定利润。(完) (编译 刘静；审校)
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