南非汇市：兰特兑美元反弹，但涨幅有限

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月9日 - 南非兰特兑美元周二反弹，但升幅有限，因对较高风险货币及避险商品的需求减弱。
1540 GMT，兰特报13.5725兰特，较周一纽约收盘水准升0.28%，在反弹前，兰特曾触及13.7100的日低。
“商品价格继续下滑，特别是油价和金价，这无助于我们的货币。”南非标准银行首席汇市交易员Warrick Butler在报告中指出。
金价周二跌至3月中来最低，因法国大选结果令黄金作为避险资产的需求降低。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
石油输出国组织(OPEC) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选