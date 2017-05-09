南非汇市：兰特兑美元反弹，但涨幅有限

路透约翰内斯堡5月9日 - 南非兰特兑美元周二反弹，但升幅有限，因对较高风险货币及避险商品的需求减弱。

1540 GMT，兰特报13.5725兰特，较周一纽约收盘水准升0.28%，在反弹前，兰特曾触及13.7100的日低。

“商品价格继续下滑，特别是油价和金价，这无助于我们的货币。”南非标准银行首席汇市交易员Warrick Butler在报告中指出。