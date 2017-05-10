南非汇市：兰特走坚，因美元疲弱

澳新汇市：澳元触及一周低点，新西兰元亦下滑
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
1520 GMT，兰特兑美元升1.36%，报13.4450兰特，前夜纽约收盘时报13.6300兰特。
Treasury One外汇交易员Andre Botha称，兰特得益于风险胃纳改善。
兰特盘中高见13.4300，因全球市场对新兴市场资产的需求回升，此前FBI局长科米遭解雇，市场担心这一危机是否会影响到美国政府对经济计划的实施。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/6/22 7 2.45% 500 2017/6/22 14 2.60% 500
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。