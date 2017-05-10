南非汇市：兰特走坚，因美元疲弱

Treasury One外汇交易员Andre Botha称，兰特得益于风险胃纳改善。

兰特盘中高见13.4300，因全球市场对新兴市场资产的需求回升，此前FBI局长科米遭解雇，市场担心这一危机是否会影响到美国政府对经济计划的实施。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)