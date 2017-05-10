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债券 | 2017年 5月 11日 星期四 00:01 BJT

南非汇市：兰特走坚，因美元疲弱

路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。

1520 GMT，兰特兑美元升1.36%，报13.4450兰特，前夜纽约收盘时报13.6300兰特。

Treasury One外汇交易员Andre Botha称，兰特得益于风险胃纳改善。

兰特盘中高见13.4300，因全球市场对新兴市场资产的需求回升，此前FBI局长科米遭解雇，市场担心这一危机是否会影响到美国政府对经济计划的实施。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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