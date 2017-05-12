南非汇市：兰特兑美元下滑，受政治不安情绪影响

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
1515 GMT，兰特兑美元报13.3850兰特，低于周四纽约收盘水准13.3650兰特，稍早兰特一度跌至13.4825兰特。
NKC African Economics分析师在报告中指出，有关Brian Molefe下周将恢复电力公司Eskom执行长职务的消息打压兰特。
Molefe是在去年11月辞职的。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选