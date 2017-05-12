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债券 | 2017年 5月 13日 星期六 00:17 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，受政治不安情绪影响

路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。

1515 GMT，兰特兑美元报13.3850兰特，低于周四纽约收盘水准13.3650兰特，稍早兰特一度跌至13.4825兰特。

NKC African Economics分析师在报告中指出，有关Brian Molefe下周将恢复电力公司Eskom执行长职务的消息打压兰特。

Molefe是在去年11月辞职的。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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