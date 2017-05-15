南非汇市：兰特升至两周高位，因数据打压美元

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特周一走坚，与其它新兴市场货币走势一致，因美元受疲弱的制造业数据，以及朝鲜进行导弹试射引发的地缘政治忧虑打击回落。
在下午的交易中，兰特升至4月26日以来最高的13.1575兰特，之后涨幅回落，至1629 GMT，兰特升1.35%，报13.17兰特。
美元下跌，继上周五发布疲弱数据后，今日发布的5月纽约联储企业活动指标意外下降，自去年10月以来首次进入负值区间。
朝鲜周末再次试射导弹，也打击了市场人气，令新兴市场货币兑美元上涨。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周二延续跌势，惴惴不安的投资者卖出兰特，此前一反腐监管机构提议，南非央行放弃维持货币和价格稳定的政策目标。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选