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债券 | 2017年 5月 16日 星期二 01:19 BJT

南非汇市：兰特升至两周高位，因数据打压美元

路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特周一走坚，与其它新兴市场货币走势一致，因美元受疲弱的制造业数据，以及朝鲜进行导弹试射引发的地缘政治忧虑打击回落。

在下午的交易中，兰特升至4月26日以来最高的13.1575兰特，之后涨幅回落，至1629 GMT，兰特升1.35%，报13.17兰特。

美元下跌，继上周五发布疲弱数据后，今日发布的5月纽约联储企业活动指标意外下降，自去年10月以来首次进入负值区间。

朝鲜周末再次试射导弹，也打击了市场人气，令新兴市场货币兑美元上涨。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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