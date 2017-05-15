南非汇市：兰特升至两周高位，因数据打压美元

路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特周一走坚，与其它新兴市场货币走势一致，因美元受疲弱的制造业数据，以及朝鲜进行导弹试射引发的地缘政治忧虑打击回落。

在下午的交易中，兰特升至4月26日以来最高的13.1575兰特，之后涨幅回落，至1629 GMT，兰特升1.35%，报13.17兰特。

美元下跌，继上周五发布疲弱数据后，今日发布的5月纽约联储企业活动指标意外下降，自去年10月以来首次进入负值区间。