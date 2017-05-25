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债券 | 2017年 5月 26日 星期五 00:00 BJT

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫

路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。

1530 GMT，兰特升0.54%，报12.8550兰特，为3月30日以来的最高，周三纽约汇市兰特收于12.9250兰特。

交易员称，兰特维持了昨日受通胀放缓速度快于预期带动的上涨动能。

“通胀数据回落时，货币却走强的情况不常见，(通胀回落暗示利率走低)，昨天就是这个情况，”渣打银行外汇交易负责人Warrick Butler称。

南非央行周四决定保持利率不变。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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