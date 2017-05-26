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债券 | 2017年 5月 27日 星期六 00:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人寻求较高收益

路透约翰内斯堡5月26日 - 南非兰特兑美元周五升0.5%，昨日南非央行维持利率不变，并淡化降息前景，鼓励寻求收益的投资人涌入此间市场。

1421 GMT，兰特升0.58%，报12.8500兰特，脱离昨日盘初触及的两个月高位。

“南非兰特同其他新兴市场货币一道走强，受大量资金涌入新兴债券市场支撑。”NKC African Economics分析师在报告中指出。

“国际投资人继续在南非债券中找到实质收益，尽管风险上升。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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