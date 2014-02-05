版本:
中国
债券 | 2014年 2月 6日 星期四 01:50 BJT

南非汇市：兰特兑美元在上日大涨后回落，市场缺乏方向

路透约翰内斯堡2月5日 - 南非兰特兑美元周三在上日大涨后小幅下跌，因南非基本面疲弱，包括未能达成协议结束铂金矿工罢工，阻止了兰特继续上涨。

1657 GMT，兰特兑美元 下跌0.37%，报11.1410。

去年南非制造业和矿业一系列罢工是兰特大跌超过20%的原因之一。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐