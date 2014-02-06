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债券 | 2014年 2月 7日 星期五 02:02 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，但交易商称罢工和示威仍令市场承压

路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特兑美元周四大涨超过1%，借新兴市场的普遍升势，但交易商表示，南非的罢工和示威仍令兰特承压。

1653 GMT，兰特兑美元 升1.03%，报11.0150，盘中一度升穿11.0000关口，为一周内首见。

一约翰内斯堡交易员表示，今日多数新兴市场货币上涨，比如土耳其、匈牙利，这提振了兰特的表现。但本地情况不佳，罢工和示威令投资人担心。(完)

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