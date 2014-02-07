南非汇市：兰特兑美元升至逾一周高位，因美国就业数据远逊预期

路透约翰内斯堡2月7日 - 南非兰特兑美元周五一度升至逾一周高位，因美国就业数据远逊预期，令美联储暂停缩减购债的可能性增加，提振了新兴市场货币。

兰特兑美元 在美国非农就业报告公布后一度高见10.9400，为1月29日来首见，但之后失去动能，1624 GMT，报11.0670，较周四收盘水准还跌了0.29%。(完)