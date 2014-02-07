南非汇市：兰特兑美元升至逾一周高位，因美国就业数据远逊预期

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡2月7日 - 南非兰特兑美元周五一度升至逾一周高位，因美国就业数据远逊预期，令美联储暂停缩减购债的可能性增加，提振了新兴市场货币。
兰特兑美元 在美国非农就业报告公布后一度高见10.9400，为1月29日来首见，但之后失去动能，1624 GMT，报11.0670，较周四收盘水准还跌了0.29%。(完)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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