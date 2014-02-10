南非汇市：兰特兑美元回吐上周部分升幅，投资人再度聚焦罢工示威

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
路透约翰内斯堡2月10日 - 南非兰特兑美元周一回吐上周部分升幅，在新兴市场货币篮子中跌幅居前，因投资人再度聚焦罢工和示威。
1757GMT，兰特兑美元 报11.1450，较上周五收盘跌0.77%，在汤森路透追踪的20个新兴市场货币中表现仅好于匈牙利福林特 。
上周兰特兑美元在11.0000上方维持升势遭遇阻力，尽管新兴市场普遍上扬，因经济前景疲弱抑制了投资人对当地资产的买兴。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。（完） (编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。