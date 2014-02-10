南非汇市：兰特兑美元回吐上周部分升幅，投资人再度聚焦罢工示威

路透约翰内斯堡2月10日 - 南非兰特兑美元周一回吐上周部分升幅，在新兴市场货币篮子中跌幅居前，因投资人再度聚焦罢工和示威。

1757GMT，兰特兑美元 报11.1450，较上周五收盘跌0.77%，在汤森路透追踪的20个新兴市场货币中表现仅好于匈牙利福林特 。

上周兰特兑美元在11.0000上方维持升势遭遇阻力，尽管新兴市场普遍上扬，因经济前景疲弱抑制了投资人对当地资产的买兴。(完)

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