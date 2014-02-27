南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场对预算案表示欢迎

路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特兑美元周四上涨，因南非预算案寻求收紧支出，分析师和市场人士对此表示欢迎。

南非官方数据显示生产者物价指数(PPI)上升，暗示物价压力可能驱使南非央行在今年再次升息。

南非统计局表示，1月PPI同比上升7.0%，高于12月同比上升6.5%，且高于分析师预期的6.75%的升幅。