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债券 | 2014年 2月 28日 星期五 01:02 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场对预算案表示欢迎

路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特兑美元周四上涨，因南非预算案寻求收紧支出，分析师和市场人士对此表示欢迎。

南非官方数据显示生产者物价指数(PPI)上升，暗示物价压力可能驱使南非央行在今年再次升息。

南非统计局表示，1月PPI同比上升7.0%，高于12月同比上升6.5%，且高于分析师预期的6.75%的升幅。

1625GMT，兰特兑美元 涨至10.7165，较周三纽约收盘上升0.95%。(完)

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