南非汇市：兰特兑美元上涨，因市场对预算案表示欢迎

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透约翰内斯堡2月27日 - 南非兰特兑美元周四上涨，因南非预算案寻求收紧支出，分析师和市场人士对此表示欢迎。
南非官方数据显示生产者物价指数(PPI)上升，暗示物价压力可能驱使南非央行在今年再次升息。
南非统计局表示，1月PPI同比上升7.0%，高于12月同比上升6.5%，且高于分析师预期的6.75%的升幅。
1625GMT，兰特兑美元 涨至10.7165，较周三纽约收盘上升0.95%。(完)
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路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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