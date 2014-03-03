南非汇市：兰特兑美元下跌，乌克兰危机引发厌恶风险情绪

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特兑美元周一跟随其他新兴市场走软，因乌克兰政治紧张局势升级，引发一轮厌恶风险情绪，投资人抛售高收益资产。
1543GMT，兰特兑美元 报10.8185，较上周五收盘跌0.57%。
ETM市场分析师Sean McCalgan表示，“所有资产类别都在对俄罗斯和乌克兰紧张局势及可能升级的消息做出反应。”
分析师表示，上周南非预算案正面影响持续，限制了兰特的跌势。(完)
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路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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