南非汇市：兰特兑美元下跌，乌克兰危机引发厌恶风险情绪

路透约翰内斯堡3月3日 - 南非兰特兑美元周一跟随其他新兴市场走软，因乌克兰政治紧张局势升级，引发一轮厌恶风险情绪，投资人抛售高收益资产。

1543GMT，兰特兑美元 报10.8185，较上周五收盘跌0.57%。

ETM市场分析师Sean McCalgan表示，“所有资产类别都在对俄罗斯和乌克兰紧张局势及可能升级的消息做出反应。”

分析师表示，上周南非预算案正面影响持续，限制了兰特的跌势。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价