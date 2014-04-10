南非汇市：兰特兑美元续升，目标10.25兰特水准

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周四进一步上涨，触及三个月新高，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的会议记录显示对通胀的立场较预期更为温和后，投资人涌入新兴市场。
兰特兑美元 攀升至10.3600兰特，为去年12月底来首见，1634GMT，兰特兑美元报10.4080，较周三纽约收盘水准变动不大。
美联储会议记录显示官员担心投资人对政策制定者最新的利率预估反应过度，新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。 会议记录公布后，美元兑其它主要货币走势挣扎。
Investec交易员Ryan Wibberley表示，市场关注10.25兰特水准。(完)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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