南非汇市：兰特兑美元升至约一周最高，因美联储官员讲话打压美元

路透约翰内斯堡4月17日 - 南非兰特兑美元周四收高，结束五日连跌，触及约一周最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对通胀温和的讲话令美元承压。

交易员和分析师表示，成交颇为清淡，多数交易商在周五和下周一南非金融市场因复活节假期休市前，不愿大举建仓。