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债券 | 2014年 4月 18日 星期五 00:47 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至约一周最高，因美联储官员讲话打压美元

路透约翰内斯堡4月17日 - 南非兰特兑美元周四收高，结束五日连跌，触及约一周最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对通胀温和的讲话令美元承压。

根据汤森路透数据，兰特兑美元 一度升至10.4705的4月11日来最高水准。1530GMT，兰特兑美元报10.4750，较周三尾盘升0.87%。

交易员和分析师表示，成交颇为清淡，多数交易商在周五和下周一南非金融市场因复活节假期休市前，不愿大举建仓。

美联储主席叶伦周三表示，需要低利率来支撑美国经济，新兴市场资产普遍走强。(完)
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