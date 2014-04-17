南非汇市：兰特兑美元升至约一周最高，因美联储官员讲话打压美元

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透约翰内斯堡4月17日 - 南非兰特兑美元周四收高，结束五日连跌，触及约一周最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对通胀温和的讲话令美元承压。
根据汤森路透数据，兰特兑美元 一度升至10.4705的4月11日来最高水准。1530GMT，兰特兑美元报10.4750，较周三尾盘升0.87%。
交易员和分析师表示，成交颇为清淡，多数交易商在周五和下周一南非金融市场因复活节假期休市前，不愿大举建仓。
美联储主席叶伦周三表示，需要低利率来支撑美国经济，新兴市场资产普遍走强。(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。