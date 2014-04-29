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债券 | 2014年 4月 30日 星期三 04:08 BJT

南非汇市：兰特小涨，但矿业罢工和乌克兰局势构成风险

路透约翰内斯堡4月29日 - 南非兰特兑美元周二收复上一交易日的部分失地，但因长达三个月的铂金矿工罢工仍未解决，且乌克兰地缘政治紧张局势令兰特走势仍不稳。

1725GMT，兰特兑美元 报10.5550兰特，周一收报10.6205。

根据汤森路透数据，兰特兑美元周一盘中触及10.6700的日低，为4月3日来最低。

市场预计周三南非公布的数据将显示3月录得贸易逆差15亿兰特，经常账的压力会加大。(完)
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