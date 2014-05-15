南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，近期大涨后出现技术性修正

中国债市动态：主要现券收益率上行，一季度经济数据优于预期施压
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特兑美元周四大跌1.3%，走势同其他新兴市场货币一致，在近期大涨至五个月高位后出现技术性修正。
兰特兑美元 日低报10.4385兰特，根据汤森路透数据，这是5月8日来最低。1546GMT，兰特大跌1.29%，报10.4275兰特。
一约翰内斯堡交易员表示，在之前两个交易日兰特未能攻克10.27水准后，走势势将回落。
该交易员认为这是兰特大涨后的短期修正走势，在10.42-10.45之间会有不错的买盘进场。
对南非铂金矿暴力冲突的担忧也压制了投资人信心。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月17日 - 中国银行间债市周一早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。
路透上海4月17日 - 中国银行间市场周一早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续 做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴 税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。 “早上不太行，后来MLF出量以后，银行隔夜都敞开给了。”北京一基金公司交易员称 。 华东一银行交易员亦谈到，本次MLF操作量略超过上周四和本周二的到期量，对稳定短 期市场情绪有明显帮助，也表明虽然货币政策基调中性，但央行保持流动性总量供给基本平 稳的态度未变。 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作共4,955亿元人民币，其中六个月期1,280亿元、一年期3,675亿元，利率分别较上期持 平在3.05%、3.20%。 北京一银行交易员还表示，央行今日虽进行MLF但逆回购再度暂停，这样的操作组合令 人有些意外，考虑到本周逆回购到期量依旧偏少，预计随后几日央行公开市场操作可能会根 据流动性变化灵活而动，总量够用就不做，收缩明显时也会随时支援。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。