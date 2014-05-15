版本:
中国
债券 | 2014年 5月 16日 星期五 00:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，近期大涨后出现技术性修正

路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特兑美元周四大跌1.3%，走势同其他新兴市场货币一致，在近期大涨至五个月高位后出现技术性修正。

兰特兑美元 日低报10.4385兰特，根据汤森路透数据，这是5月8日来最低。1546GMT，兰特大跌1.29%，报10.4275兰特。

一约翰内斯堡交易员表示，在之前两个交易日兰特未能攻克10.27水准后，走势势将回落。

该交易员认为这是兰特大涨后的短期修正走势，在10.42-10.45之间会有不错的买盘进场。

对南非铂金矿暴力冲突的担忧也压制了投资人信心。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐