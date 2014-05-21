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债券 | 2014年 5月 22日 星期四 00:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因CPI数据引燃升息预期

路透约翰内斯堡5月21日 - 南非兰特兑美元周三小涨，南非公布的通胀数据高于预期，令外汇交易商预计本周可能升息。

1515 GMT，兰特兑美元 报10.4095兰特，从日低10.4750反弹，较周二纽约收盘水准升0.29%。

南非统计局公布，4月消费者物价指数(CPI)按年升幅增至6.1%，略高于市场预期，3月为增长6.0%。

这显示物价压力在上升，可能促使南非央行周四结束今年第三次货币政策会议时宣布升息。南非在1月已经升息50个基点。

不过上周路透访查的分析师预计，南非央行明天将维持利率在5.5%不变，因经济成长仍较为迟滞，在约2%。(完)
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