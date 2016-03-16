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市场报道 | 2016年 3月 17日 星期四 00:46 BJT

南非汇市：兰特兑美元从三周低点回稳，市场翘首以盼美联储货币政策决定

路透约翰内斯堡3月16日 - 南非兰特兑美元周三尾盘从三周低点回稳，投资人翘首以盼美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定，部分新兴市场尾盘出现反弹。

在1630 GMT ，兰特兑美元 跌0.3%，至15.9805兰特，从三周低点16.2440反弹。

兰特之前下挫，是因投资人担心南非警方和财长戈尔丹持续公开争吵，以及南非信贷评等可能被下调。(完)

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