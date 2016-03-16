南非汇市：兰特兑美元从三周低点回稳，市场翘首以盼美联储货币政策决定

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透约翰内斯堡3月16日 - 南非兰特兑美元周三尾盘从三周低点回稳，投资人翘首以盼美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定，部分新兴市场尾盘出现反弹。
在1630 GMT ，兰特兑美元 跌0.3%，至15.9805兰特，从三周低点16.2440反弹。
兰特之前下挫，是因投资人担心南非警方和财长戈尔丹持续公开争吵，以及南非信贷评等可能被下调。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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