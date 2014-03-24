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债券 | 2014年 3月 25日 星期二 00:22 BJT

南非汇市：兰特兑美元呈现区间波动，关注本周南非央行货币政策决定

路透约翰内斯堡3月24日 - 南非兰特兑美元周一呈区间波动，在本周央行货币政策决定发布前，市场交投谨慎。

分析师和市场人士大多预计南非央行周四将维持指标附买回利率在5.5%不变。但如果同1月一样，央行意外加息，会提振兰特表现。

1604 GMT，兰特兑美元 报10.8600兰特，较上一交易日纽约汇市收盘价10.9100高0.46%。

尽管南非央行仍担心该国经济成长迟滞，但周四的货币政策声明若基调温和，会令兰特承压，因其他新兴市场国家央行的政策立场愈发强硬。(完)

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