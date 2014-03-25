南非汇市：兰特兑美元上扬，因风险意愿增强

欧股业绩：菲亚特克莱斯勒第一季利润增长11%，高于市场预期
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透约翰内斯堡3月25日 - 南非兰特兑美元周二攀升至近一周高位，因风险意愿高涨提振新兴市场资产。
1544 GMT，兰特兑美元 较周一纽约汇市收盘价上扬0.7%，报10.7600兰特。根据汤森路透数据，今日稍早攀升至3月19日以来最高10.7540兰特。
南非央行将在本周四举行议息会议。接受路透调查的30位经济学家中，有23位预计央行将保持再回购利率在5.5%不变。央行1月升息50个基点。
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5
路透上海4月26日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.00 第3-7年偿还20%本金 建设投资 瀚华担保股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------