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债券 | 2014年 3月 26日 星期三 00:45 BJT

南非汇市：兰特兑美元上扬，因风险意愿增强

路透约翰内斯堡3月25日 - 南非兰特兑美元周二攀升至近一周高位，因风险意愿高涨提振新兴市场资产。

1544 GMT，兰特兑美元 较周一纽约汇市收盘价上扬0.7%，报10.7600兰特。根据汤森路透数据，今日稍早攀升至3月19日以来最高10.7540兰特。

南非央行将在本周四举行议息会议。接受路透调查的30位经济学家中，有23位预计央行将保持再回购利率在5.5%不变。央行1月升息50个基点。

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