南非汇市：兰特兑美元小涨，关注央行政策声明

路透约翰内斯堡3月26日 - 南非兰特兑美元周三小涨，因全球风险意愿改善，但市场分析师表示，如果央行发布的政策声明对通胀态度温和，兰特本周可能收低。

1621 GMT，兰特兑美元 较周二纽约汇市收盘价上扬0.4%，报10.6895兰特。

一约翰内斯堡交易员表示，新兴市场人气相当积极，这支撑了兰特的表现。我们都在关注周四央行政策声明和总裁讲话。

接受路透调查的30位分析师中，大多数预计央行将保持再回购利率在5.5%不变。央行1月升息50个基点。

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