南非汇市：兰特兑美元小幅回落，但料将受到央行言论支撑

路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周五在昨日大涨后小幅回落，但在南非央行暗示今年会进一步升息后，兰特短期内会受到支撑。

在1611 GMT，兰特兑美元 较周四纽约汇市收盘价小跌0.17%，报10.5975兰特。

周四，兰特兑美元上扬近1%，因南非央行周四一如预期将利率维持在5.5%不变，称经济增长前景依然黯淡，不过强烈暗示未来会升息以遏制通胀。

Tradition Analytics表示，“美元兑兰特在连跌数日后，周末前出现一些空头回补，但仍收在关键的10.6000下方，短期内仍看跌。”(完)

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