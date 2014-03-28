南非汇市：兰特兑美元小幅回落，但料将受到央行言论支撑

重发-欧元债市：法债收益率因选举结果下滑，德债因欧洲央行政策预期下挫
路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周五在昨日大涨后小幅回落，但在南非央行暗示今年会进一步升息后，兰特短期内会受到支撑。
在1611 GMT，兰特兑美元 较周四纽约汇市收盘价小跌0.17%，报10.5975兰特。
周四，兰特兑美元上扬近1%，因南非央行周四一如预期将利率维持在5.5%不变，称经济增长前景依然黯淡，不过强烈暗示未来会升息以遏制通胀。
Tradition Analytics表示，“美元兑兰特在连跌数日后，周末前出现一些空头回补，但仍收在关键的10.6000下方，短期内仍看跌。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。