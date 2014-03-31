南非汇市：兰特兑美元升至三个月高位，受贸易顺差和信贷数据提振

路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特兑美元周一触及三个月高位，此前南非公布意外录得贸易顺差，且强于预期的国内信贷数据支持了南非升息的几率。

在1629 GMT，兰特兑美元 较周四纽约汇市收盘价升0.5%，报10.526兰特。

南非公布2月录得17.2亿兰特的贸易顺差，1月为逆差170亿兰特，市场预估为逆差30亿兰特。

2月民间信贷需求也加快至按年增长8.67%，1月为8.16%，巩固了经济成长在加速的观点。(完)

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