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国际财经 | 2016年 8月 25日 星期四 18:29 BJT

南非总统祖马称相信财长戈尔丹 但不能干预调查

路透约翰内斯堡8月25日 - 南非总统祖马周四称，他完全相信财长戈尔丹。戈尔丹因税务局一疑似情报部门而遭警方调查。

根据祖马发布的声明，祖马称他不能干预调查，尽管调查对经济造成负面影响。

祖马声明发布后，南非兰特涨幅扩大至1.3%。受戈尔丹遭警方调查消息影响，南非兰特自周二开始下跌。(完)

(编译 侯雪苹；审校 李春喜)

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