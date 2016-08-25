南非总统祖马称相信财长戈尔丹 但不能干预调查

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透约翰内斯堡8月25日 - 南非总统祖马周四称，他完全相信财长戈尔丹。戈尔丹因税务局一疑似情报部门而遭警方调查。
根据祖马发布的声明，祖马称他不能干预调查，尽管调查对经济造成负面影响。
祖马声明发布后，南非兰特涨幅扩大至1.3%。受戈尔丹遭警方调查消息影响，南非兰特自周二开始下跌。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。