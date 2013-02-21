在“刀锋战士”开枪前曾听到叫嚷声--证人

负责调查“刀锋战士”皮斯托瑞斯涉嫌谋杀女友一案的警探Hilton Botha周三表示，一名证人表示在听到开枪前，曾听到了“不间断的叫喊声”。Botha并称，在这位双腿截肢的南非运动员家中卧室里发现了两个装有睾酮(男性荷尔蒙的一种)的容器以及一些注射器，辩方则称这些容器里是一种合法的草药配方，很多运动员都有服用。路透