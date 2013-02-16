“刀锋战士”面临谋杀指控 法庭上流泪

南非田径运动员“刀锋战士”皮斯托瑞斯周五被正式以谋杀罪名起诉，他在法庭上掩面流泪。26岁的皮斯托瑞斯是首位参加奥运会田径比赛的双腿截肢运动员。检察官称，皮斯托瑞斯周四在家中枪杀自己30岁的女友Reeva Steenkamp是有预谋的。据当地媒体报道，受害者身中四抢。若被定罪，刀锋战士将面临终身监禁。路透