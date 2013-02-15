“刀锋战士”皮斯托瑞斯将出庭受审 被控谋杀女友

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透约翰内斯堡2月15日（记者 Ed Cropley） - 首位参加奥运会的双腿截肢运动员、现年26岁的南非“刀锋战士”奥斯卡·皮斯托瑞斯将于周五出庭，因被控谋杀其女友。
警方称，皮斯托瑞斯的女友--模特Reeva Steenkamp周四清晨在他位于比勒陀利亚的豪宅内遭枪杀，警方宣布进行谋杀调查。
最初的报道显示皮斯托瑞斯或将Steenkamp误认为闯入者。
约翰内斯堡《Star》晚报在头版上写道：“奥斯卡被捕：女友被杀”。
现场发现了一把9毫米口径手枪。警方称，该住处此前发生过“具有民事特征的”闯入事件。皮斯托瑞斯的豪宅位于比勒陀利亚东北郊区一个小区的中央，小区内戒备森严。
国家检察机关官员称，原计划出庭时间为周四，后被推迟到周五。开庭时间为0700 GMT(北京时间1500)，不过皮斯托瑞斯何时出现还不得而知。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。