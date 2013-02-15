“刀锋战士”皮斯托瑞斯将出庭受审 被控谋杀女友

皮斯托瑞斯(右)2013年与女友Reeva Steenkamp的合影。 REUTERS/Thembani Makhubele

路透约翰内斯堡2月15日（记者 Ed Cropley） - 首位参加奥运会的双腿截肢运动员、现年26岁的南非“刀锋战士”奥斯卡·皮斯托瑞斯将于周五出庭，因被控谋杀其女友。

警方称，皮斯托瑞斯的女友--模特Reeva Steenkamp周四清晨在他位于比勒陀利亚的豪宅内遭枪杀，警方宣布进行谋杀调查。

最初的报道显示皮斯托瑞斯或将Steenkamp误认为闯入者。

约翰内斯堡《Star》晚报在头版上写道：“奥斯卡被捕：女友被杀”。

现场发现了一把9毫米口径手枪。警方称，该住处此前发生过“具有民事特征的”闯入事件。皮斯托瑞斯的豪宅位于比勒陀利亚东北郊区一个小区的中央，小区内戒备森严。

国家检察机关官员称，原计划出庭时间为周四，后被推迟到周五。开庭时间为0700 GMT(北京时间1500)，不过皮斯托瑞斯何时出现还不得而知。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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