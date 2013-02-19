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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 19日 星期二 13:28 BJT

“刀锋战士”取消接下来比赛计划

“刀锋战士”奥斯卡·皮斯托瑞斯的经纪人周一表示，将取消其接下来几个月中的所有比赛计划，以应对谋杀罪名指控。经纪人并称，在判决结果下达之前，赞助商们不会离开刀锋战士。这位26岁的南非双腿截肢的运动员因涉嫌枪杀其女友Reeva Steenkamp上周被正式起诉，其保释聆讯将于周二进行，而被害人Steenkamp也将在周二下葬。路透
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