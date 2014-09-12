法官裁定“刀锋战士”故意谋杀女友罪名不成立

南非主审法官周四判决“刀锋战士”皮斯托瑞斯故意谋杀女友Reeva Steenkamp的罪名不成立。法官Thokozile Masipa表示：“我的观点是被告行为过于莽撞且过度使用武力。很显然他的行为是有过失的。”她稍早裁定检方未能证明27岁的前残奥会冠军是在与女友争执后蓄意将其杀死。路透