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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 12日 星期五 14:35 BJT

法官裁定“刀锋战士”故意谋杀女友罪名不成立

南非主审法官周四判决“刀锋战士”皮斯托瑞斯故意谋杀女友Reeva Steenkamp的罪名不成立。法官Thokozile Masipa表示：“我的观点是被告行为过于莽撞且过度使用武力。很显然他的行为是有过失的。”她稍早裁定检方未能证明27岁的前残奥会冠军是在与女友争执后蓄意将其杀死。路透
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