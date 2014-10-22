南非“刀锋战士”因枪杀女友获刑五年

路透比勒陀利亚10月21日（记者 Joe Brock） - 南非“刀锋战士”、残奥会明星奥斯卡?皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)周二因杀害女友被判刑五年，这场吸引了南非乃至世界目光的审判就此落幕。

他的叔叔Arnold Pistorius表示皮斯托瑞斯不会上诉。

在法官Thokozile Masipa宣布判决时，皮斯托瑞斯站在被告席上，他唯一的反应是抹了一下眼睛。

随后，装甲警车载着皮斯托瑞斯离开法院，穿过众多记者直奔比勒陀利亚中央监狱。他将在那里服刑。

监狱官员称，皮斯托瑞斯将被关押在中央监狱所属的医院。

现年67岁的法官Masipa强调作出判决经历了很多困难。她还驳斥了皮斯托瑞斯可能在法律上获得关照的说法。

“如果给人留下穷人和劣势群体适用一套法律，富人和名人适用另一套法律的印象，那将是让这个国家感到悲伤的一天，”她说道。

遭皮斯托瑞斯枪杀的女友Reeva Steenkamp毕业于法律专业，是一名模特。去年情人节当天，皮斯托瑞斯在其比勒陀利亚的豪华寓所，隔着卫生间锁着的房门开枪击中了29岁的Steenkamp，后者当场死亡。

检方提出谋杀指控，但是皮斯托瑞斯坚持他误认为有人闯入并躲在门后，于是开枪。

Steenkamp的家人对判决表示满意，代理律师Dup De Bruyn在法庭外对记者称，“正义已经得以伸张”，并表示法官作出了“正确的判决”。（完）

编译：王凤昌 法官：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。