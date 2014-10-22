南非“刀锋战士”因枪杀女友获刑五年

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
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路透比勒陀利亚10月21日（记者 Joe Brock） - 南非“刀锋战士”、残奥会明星奥斯卡?皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)周二因杀害女友被判刑五年，这场吸引了南非乃至世界目光的审判就此落幕。
他的叔叔Arnold Pistorius表示皮斯托瑞斯不会上诉。
在法官Thokozile Masipa宣布判决时，皮斯托瑞斯站在被告席上，他唯一的反应是抹了一下眼睛。
随后，装甲警车载着皮斯托瑞斯离开法院，穿过众多记者直奔比勒陀利亚中央监狱。他将在那里服刑。
监狱官员称，皮斯托瑞斯将被关押在中央监狱所属的医院。
现年67岁的法官Masipa强调作出判决经历了很多困难。她还驳斥了皮斯托瑞斯可能在法律上获得关照的说法。
“如果给人留下穷人和劣势群体适用一套法律，富人和名人适用另一套法律的印象，那将是让这个国家感到悲伤的一天，”她说道。
遭皮斯托瑞斯枪杀的女友Reeva Steenkamp毕业于法律专业，是一名模特。去年情人节当天，皮斯托瑞斯在其比勒陀利亚的豪华寓所，隔着卫生间锁着的房门开枪击中了29岁的Steenkamp，后者当场死亡。
检方提出谋杀指控，但是皮斯托瑞斯坚持他误认为有人闯入并躲在门后，于是开枪。
Steenkamp的家人对判决表示满意，代理律师Dup De Bruyn在法庭外对记者称，“正义已经得以伸张”，并表示法官作出了“正确的判决”。（完）
编译：王凤昌 法官：程芳
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