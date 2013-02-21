“刀锋战士”一案再出曲折 主管警探面临蓄意谋杀指控

南非警方发言人周四称，负责调查“刀锋战士”皮斯托瑞斯涉嫌谋杀一案的主管警探Hilton Botha将于5月出庭面对蓄意谋杀罪名指控。Botha涉嫌在2009年时向一辆坐有7人的小巴开火，因该车辆拒绝服从其停车的命令。当地媒体称Botha当时就曾被起诉，但指控随后被临时撤销，而这一指控在周三被重启。路透