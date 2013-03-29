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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 11:31 BJT

“刀锋战士”获准出国

南非双腿截肢的运动员皮斯托瑞斯周四获准出国，一名法官放宽其保释条款，“刀锋战士”将重新拿到其个人护照，并不用再向假释官报道。这意味着皮斯托瑞斯将能够出国参加赛事，并有可能参加今年8月份的田径世锦赛。26岁的皮斯托瑞斯因涉嫌枪杀其女友而面临谋杀指控。路透
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