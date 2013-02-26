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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 13:55 BJT

“刀锋战士”保释期将面临不定期药检

有关官员周一称，“刀锋战士”皮斯托瑞斯将在保释期间面临至少四次不定期的药物和酒精检查。这位南非双腿截肢的田径运动员面临涉嫌谋杀指控，并于上周五获得保释，保释金为11.3万美元，除每周报到两次之外，皮斯托瑞斯还必须上缴护照，并不得饮酒。“刀锋战士”涉嫌谋杀女友一案将于6月4日继续审理。路透
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