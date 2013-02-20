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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 20日 星期三 13:39 BJT

“刀锋战士”隔门枪杀女友--检察官

“刀锋战士”皮斯托瑞斯被控谋杀一案周二进行了聆讯，检察官称皮斯托瑞斯在枪杀女友前换上了义肢，穿过卧室，隔着洗手间的门“冷血”地向受害人Reeva Steenkamp开射四枪，Steenkamp在身中三枪(口径9毫米手枪)后死亡。在辩方律师提交并宣读的一份宣誓书中，“刀锋战士”称自己与女友“深深相爱”，自己没有意图将其杀害。路透

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