惠誉或将追随标普脚步 将南非评等调降为垃圾级

路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。

标准普尔周一将南非的信用评级下调至垃圾级，称备受尊敬的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被撤换，预示将出现破坏性的政策转变。

“未来7-10天，惠誉可能成为下一家调降南非评级的机构，与标普一样将评级调降为BB+，这意味着三家主要评等机构中，有两家将南非外币等级调降为垃圾级，”法国巴黎银行证券南非分析师Jeffrey Schultz周四表示。

若遭至少两家评级机构调降为垃圾级，南非将被部分广获使用的全球债券指数除名，并迫使追踪南非或被禁止持有投资级以下等级证券的国际基金出手抛售。

惠誉表示，南非总统祖马(Jacob Zuma)内阁改组凸显政治风险，暗示政策的改变，对南非评级构成风险。惠誉目前给予南非的评级为BBB-的最低投资级评等。惠誉并未表示何时公布其评级检讨，但分析师表示可能很快就会揭晓。

自3月27日祖马将戈尔丹从国外投资者路演活动中召回以来，南非兰特兑美元已重挫逾12%。南非政府公债同样走跌。

穆迪表示正在评估其评级，可能需要花30-90天。

Schultz预计穆迪将把南非评级从Baa2调降至Baa3，较垃圾级仅高一个级距。

毕马威会计师事务所(KPMG)资深经济分析师Christie Viljoen亦称，惠誉最晚可能也将在6月初下调南非评级。

倘若南非失去两个珍贵的外币和本币债信投资级评级，那么该国可能流失逾100亿美元投资资金。

穆迪调降南非评级至垃圾级的可能性还不能完全排除，渣打银行首席非洲经济分析师Razia Khan周一称，近期政治紧张局势增强了穆迪可能将其评级下调两个级距的风险。(完)