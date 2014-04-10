香港个股：上海证大地产计划在南非投资80亿美元建新城

路透约翰内斯堡4月9日 - 中国上海证大地产 董事长戴志康周三表示，计划明年在南非的商业首都约翰内斯堡附近投资80亿美元启动新城地产开发。

面积为1,600公顷的“Modderfontein新城”，将包括写字楼、一个轻工业园区、容纳10万人的住宅、学校和娱乐中心，预计至少需15年完工。

戴志康在约翰内斯堡的记者会上称，该项目投资840亿兰特（80亿美元），未来三年将投资30亿兰特用于基础设施，首先进行学校和住宅的建设。

Modderfontein距离约翰内斯堡的商业中心区Sandton七公里，距离南非的主要国际机场有八公里。该地距离贫民区Alexandra也不远。

该项目被描绘成国际居住区，可能会吸引到在南非的华人，目前在南非的中国人约有三十万。

但约翰内斯堡所在的豪登省省长Nomvula Mokonyane表示，她希望本地居民能从就业和居住两方面受益。