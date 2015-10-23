南非汇市：兰特兑美元跌逾1.9%至三周半低位，因美国升息几率增加

路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特兑美元周五下探三周半低位，因美国强劲的数据令12月加息的可能性增强。

1552 GMT，兰特兑美元 跌1.9%,报13.6600兰特，逆转了稍早的涨势。

美国10月制造业采购经理人指数(PMI)为3月来最高，反映出美国经济正在复苏。

对全球经济体质的担忧最近将美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期推后至2016年，但美国强劲的数据表现增加了12月升息的可能性。因将导致流动性收紧，会令兰特进一步走软。

学生抗议活动也在某种程度上打击了投资者情绪，目前政府急于为高等教育寻找到更多的的资金，而南非经济成长乏力，今年的增长率预计仅为1.5%。(完)

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