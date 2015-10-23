南非汇市：兰特兑美元跌逾1.9%至三周半低位，因美国升息几率增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡10月23日 - 南非兰特兑美元周五下探三周半低位，因美国强劲的数据令12月加息的可能性增强。
1552 GMT，兰特兑美元 跌1.9%,报13.6600兰特，逆转了稍早的涨势。
美国10月制造业采购经理人指数(PMI)为3月来最高，反映出美国经济正在复苏。
对全球经济体质的担忧最近将美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期推后至2016年，但美国强劲的数据表现增加了12月升息的可能性。因将导致流动性收紧，会令兰特进一步走软。
学生抗议活动也在某种程度上打击了投资者情绪，目前政府急于为高等教育寻找到更多的的资金，而南非经济成长乏力，今年的增长率预计仅为1.5%。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。