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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 14:26 BJT

南非汇市：矿业动荡忧虑打压兰特兑美元至四年低位9.40

路透约翰内斯堡5月17日 - 南非兰特兑美元周五跌至9.40，为2009年4月以来的最低位，因市场担忧铂金(白金)矿企将出现更多罢工事件。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 李春喜)
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