南非汇市：兰特兑美元因国内制造业数据强劲而从四年低点反弹，但前景仍暗淡

路透约翰内斯堡6月11日 - 南非兰特兑美元周二从四年低点回升，公债价格也自盘中稍早的跌势中反弹，由于该国国内制造业产出数据优于市场预期。

不过本地资产价格前景仍不乐观，兰特尤其容易受到资金流动变化的冲击，因为南非的经常帐赤字不断扩大。

1444GMT，兰特兑美元 报10.0802兰特，盘中稍早曾跌至10.36兰特，为2009年3月以来最弱水准。

“制造业数据远优于预期，”Global Trader的交易员Paul Chakaduka表示。“这让兰特有了一些上涨动力。不过从短期前景来看，兰特仍处于守势。”

南非4月制造业产出较上年同期增长7%，市场预估为增加1.2%；3月为下降2.2%。

南非2026年到期的公债 收益率(殖利率)盘中稍早大涨31个基点至8.575%，为去年4月以来高位。

不过该收益率随后回落至8.115%，日内下降15个基点。2015年到期公债 收益率最高升至6.57%，不过随后亦回落至6.26%，较上日收盘水准下降5个基点。(完)

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