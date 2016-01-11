南非汇市：兰特兑美元创新低，因投资者对政治经济前景表示担忧

路透1月11日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周一创新低，因全球对中国经济的担忧，令本已对南非国内政治和经济表示忧虑的投资者更添忧虑，南非今年稍晚将进行市政选举。

兰特兑美元 急挫逾9%，报17.9950美元，为历史最低水平，因担心中国希望其货币大幅贬值以增加出口竞争力。

1520 GMT，兰特返回部分跌幅，报16.6500兰特，仍较上周五收盘跌2%。根据路透跟踪的数据，兰特是25个新兴货币篮子中表现最弱的一个货币。

自南非总统祖玛去年12月解雇财长内内、将非洲最大经济体拖入不确定的窘境后，兰特走势出现大幅摇摆。一些分析人士认为，这是执政的南非国大党内部不和的一个信号。

投资者对于南非经济政策的政治干预前景表示不安，这在周一兰特的走势中反映地很明显，兰特成为遭受中国忧虑引发的全球避险情绪打击最大的货币。