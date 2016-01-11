南非汇市：兰特兑美元创新低，因投资者对政治经济前景表示担忧

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透1月11日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周一创新低，因全球对中国经济的担忧，令本已对南非国内政治和经济表示忧虑的投资者更添忧虑，南非今年稍晚将进行市政选举。
兰特兑美元 急挫逾9%，报17.9950美元，为历史最低水平，因担心中国希望其货币大幅贬值以增加出口竞争力。
1520 GMT，兰特返回部分跌幅，报16.6500兰特，仍较上周五收盘跌2%。根据路透跟踪的数据，兰特是25个新兴货币篮子中表现最弱的一个货币。
自南非总统祖玛去年12月解雇财长内内、将非洲最大经济体拖入不确定的窘境后，兰特走势出现大幅摇摆。一些分析人士认为，这是执政的南非国大党内部不和的一个信号。
投资者对于南非经济政策的政治干预前景表示不安，这在周一兰特的走势中反映地很明显，兰特成为遭受中国忧虑引发的全球避险情绪打击最大的货币。
由于对政治经济前景的担忧，兰特今年至今已经下跌逾7%，去年全年跌幅达25%。(完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)